На що найчастіше скаржаться громадяни, які звертаються до владних інстанцій, щоб отримати ту чи ту адміністративну послугу?

Звісна річ, на черги. Цей неприємний рудимент, що залишився нам у спадок від минулих часів, виявився навіть живучішим від звички святкувати Різдво після Нового року.

І тоді, і нині так звана жива черга під кабінетом навіть найменшого за рангом чиновника — омана горезвісної зрівняйлівки. Бо як можна урівняти в правах того, хто прийшов в одну із соціальних установ свого міста чи селища, як мовиться, ні світ, ні зоря і, вистоявши кілька годин, зрештою отримав можливість зайти на прийом, і того, хто завітав сюди пізніше, отже, йому доведеться ще згаяти тут чимало часу?!

Останніми роками, коли муніципальні служби розпочали відкривати центри надання адмінпослуг (ЦНАПи), їхнім відвідувачам трохи полегшало, бо принаймні деякі послуги можна тепер отримати в одному приміщенні. Та черги до «єдиного вікна» передусім у містах не надто зменшилися.

У Кам’янському на Дніпропетровщині міська влада також задумала поліпшити громадянам доступ до соціальних послуг і навіть розпочала зводити для цього новий офіс, де планували зібрати під одним дахом різні служби соціального спрямування. Та раптом плани муніципалів зазнали кардинальних змін.

Як розповів заступник Кам’янського міського голови Олександр Чернишов, під час навчальної поїздки до Німеччини він і його колеги запозичили в тамтешніх управлінців цікаву технічну ідею. Повернувшись додому, вони з місцевими айтішниками розробили спеціальну програму, з допомогою якої більшість послуг можна швидко та якісно отримати будь-де — вдома, в лікарні, у віддаленому від центру місці.

— Відтепер, отримавши заявку через мобільний зв’язок, наш соціальний працівник, — каже пан Олександр, — з диво-валізкою прямує до літньої людини, в багатодітну сім’ю чи, приміром, до медичного стаціонару.

Уся інформація про соціальний статус заявника у нього із собою. Кейс вміщує ноутбук, сканер, принтер, через нього можна на місці отримати потрібні довідки та розрахуватися банківською карткою, якщо йдеться про платну послугу. І, звісна річ, отримати квитанцію. Процес надання послуги фіксує відеокамера, тобто керівництво може «без відриву» від свого кабінету проконтролювати працівника.

«Наші громадяни, — веде далі заступник міського голови, — задоволені цією новацією, особливо літні люди, ті, хто живе в приміській зоні. Віднедавна таку мобільну послугу поширили і на місцевих підприємців, які також не люблять черг».

Додамо лишень, що згадана вище практика Кам’янської міської ради «Забезпечення територіальної доступності адміністративних послуг для громадян і бізнесу» цьогоріч отримала загальнодержавне визнання через відповідний конкурс вітчизняного Мінрегіону. А Рада Європи ще й нагородила її авторів своєю відзнакою «Престиж».

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»