Зі стрімким зростанням тарифів на опалення люди дедалі активніше прагнуть заощадити енергоносії, найбільш популярним серед яких є утеплення будівель. На цьому ринку послуг бракує висококваліфікованих монтажників системи майже в кожному великому місті. У Харкові вирішили задовольнити попит на таких фахівців. Для цього навіть створили новий навчально-практичний центр, який відкрили днями на базі Харківського вищого професійного училища будівництва. Це, за словами державної експертки директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Юлії Єпіфанової, вже 150-й заклад в Україні, що готує професійних робітників для різних галузей господарства, і їхня кількість зростатиме.
У новоствореному центрі передбачили всі умови для вивчення теорії та опанування практичними навичками, адже кожен роботодавець зацікавлений у тому, щоб випускник закладу був готовий до професійної діяльності. Завдяки спрямованим Міністерством освіти і науки України 800 тисячам гривень та допомозі матеріалами і методичними посібниками ТОВ «Фомальгаут-Полімін» практичний професійний простір «озброїли» приміщеннями для початкового інструктажу та збереження матеріалів і обладнання, майстернею для практичного виконання робіт. Також закупили насоси високого тиску для фарбування фасадів, штукатурну станцію, підвісну люльку та різноманітний ручний інструмент. За словами директора центру Івана Сорокіна, у кожному з приміщень може займатися група з 12—15 майбутніх монтажників систем утеплення — штукатурів. Окрім того, у новому навчально-практичному центрі зможуть проходити перепідготовку будівельники.