Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До кінця квітня об’єднані територіальні громади Полтавщини, утворені минулого року, стануть повноправними розпорядниками сільськогосподарських земель. Відповідний меморандум із Головним управлінням Держгеокадастру в Полтавській області підписали: Гадяцька міська, Чорнухинська й Опішненська селищні та Коломацька, Терешківська і Краснолуцька сільські громади.
Під передачу підпадають усі землі, які мають сільськогосподарське призначення. Виключенням є тільки ті, що знаходяться у колективній власності. З моменту підписання Меморандуму держава вже не є розпорядником землі. Усі операції з нею здійснюватимуть згідно з рішеннями місцевих рад.
«Земля завжди була предметом спорів, а тепер ОТГ будуть господарями на своїй території. Крім того, це збільшить їхню фінансову спроможність. Нам хочеться отримати, насамперед, фінансово спроможні громади. Бо якщо немає фінансів, про який розвиток можна говорити?», – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
Інвентаризація земель, розробка технічної документації та інші процедурні моменти, пов’язані з підготовкою до передачі, здійснюватимуться державним коштом – згідно з програмою «Земельна реформа».
Нюансів у процесі передачі багато. Це питання переоформлення угод з орендарями, лісосмуг, статус яких визначити важко, тощо. Однак разом із передачею землі об’єднані громади отримують для свого розвитку важливий ресурс. Він, у свою чергу, покращить і пришвидшить об’єднавчий процес у тих сільських радах, які поки що лише спостерігають за децентралізацією.
«Попри усі нюанси, думаю, проблем з передачею землі не виникне. Процедура вже відпрацьована в минулому році на інших ОТГ. Тож до кінця квітня ми отримаємо близько 900 гектарів сільськогосподарських земель у розпорядження», – зауважив голова Коломацької об’єднаної громади Євген Почечун.
Процес передачі земель сільськогосподарського призначення у розпорядження об’єднаних територіальних громад важливий і тому, що реалізація реформи децентралізації має закінчитися у 2019 році.