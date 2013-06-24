Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела змістовну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Як зазначила очільниця українського уряду, її команда активно співпрацює зі Скоттом Бессентом уже не перший місяць, однак це була перша розмова на новій посаді, що дало змогу розширити коло обговорюваних питань.

Сторони приділили окрему увагу потенційній оборонній угоді, яку раніше анонсував Президент Володимир Зеленський. Зокрема, про перспективи виробництва й продажу українських дронів, а також можливу закупівлю американської зброї.

Окремо обговорили початок роботи Американсько-українського інвестиційного фонду. Уряд України працює над розширенням мандата цього фонду зокрема для залучення інвестицій в оборонну галузь. Перше засідання ради директорів фонду заплановано на вересень цього року. Завдання на найближчу перспективу — розпочати перші три проєкти впродовж 18 місяців.

«Домовилися продовжити діалог на робочому рівні. Вдячна Сполученим Штатам за послідовну підтримку України та спільне прагнення до справедливого стійкого миру», — передає слова Юлії Свириденко Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.