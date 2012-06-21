Львів виборов перше місце серед міст, які торік найактивніше використовували електронну систему ProZorro. Як поінформували в прес-службі міськради, рейтинг склало і оприлюднило ДП «Прозорро. Продажі». Аналізували чотири напрями: мала приватизація, оренда нерухомості, продаж майна та оренда тимчасових торговельних місць. Місто Лева працює за кожним із них, воно лідер із продажу об’єктів малої приватизації.
Управління комунальної власності Львівської міської ради визначило для себе пріоритет: приватизація майна способом аукціону. Тут переконані, що саме аукціони дають змогу отримувати найбільші надходження до бюджету, адже під час торгів значно зростає ціна об’єкта.
Львів отримав премію «Кришталь» у номінації «Найбільш відкриті видатки». Це перша в Україні нагорода для міст і громад, які здобули найвищі бали індексу прозорості місцевих бюджетів. Разом з містом Лева в цій номінації змагалися Вінниця, Київ, Луцьк, Суми, Дрогобич, Чернігів, Чернівці.
Організатори нагородження премією «Кришталь року» за прозорість місцевих бюджетів — консорціум проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Представництва Євросоюзу, уряду Канади, Фонду «Східна Європа» та Міжнародного фонду «Відродження». Цієї відзнаки удостоюють найкращі міста та громади, які продемонстрували найпрозоріший бюджетний процес, що спирається на інформаційні технології для забезпечення підзвітності публічних коштів.