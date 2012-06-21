9 листопада у «Мистецькому Арсеналі» відкриється виставка «Уявний путівник. Японія», яка представить традиційне і сучасне японське мистецтво.
«У більшості з нас уявлення про Японію сформоване штампами на кшталт «кімоно», «суші», «харакірі» та «цвітіння сакури». Але сьогодні Японія — одна з найтехнологічніших країн, а сучасні японські художники збирають нагороди різних фестивалів медіа-арту», — говорить співкураторка виставки, заступниця генерального директора «Мистецького Арсеналу» з музейної та виставкової діяльності Юлія Ваганова. За її словами, в сучасному японському мистецтві часто використовують теми і досвіди, закладені багато років тому, через це воно не сприймається як щось незрозуміле чи штучне.
Для проекту «Уявний путівник. Японія» простір «Мистецького Арсеналу» розділять на тематичні блоки, присвячені традиційним для японської культури поняттям: Порожнеча, Острів, Сад, Форма, Бакемоно, Шлях, Пори року і Мейсьо. До експозиції виставки увійдуть роботи, привезені з самої Японії й надані українськими музеями, бібліотеками і приватними колекціонерами. Серед них — цифрові інсталяції й фільми сучасних японських митців, колекція рослин з Японського архіпелагу, зібрана свого часу українським сходознавцем Олександром Кльотним, та різні інтерактивні експонати. Організатори зазначають, що окрему залу виділять для відтворення справжнього саду, який створять японські майстри.
У межах виставки також відбудеться низка освітніх і розважальних подій. Відвідувачі зможуть навчитися мистецтву орігами і створенню коміксів Манга від художників спільноти Japan Cartoonists Association, вбратися у традиційне кімоно, взяти участь у чайній церемонії та опанувати елементи японського бойового мистецтва разом із фахівцями The Samurai Sword Artists KAMUI, які ставили сцени боїв у фільмі «Вбити Білла» Квентіна Тарантіно.