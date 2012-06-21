За добу, що минула, в Києві на коронавірус захворіли 24 людини. З них п’ятеро медиків. Один випадок, на жаль, летальний. Загалом у столиці з підтвердженим діагнозом на COVID-19 вже зареєстровано 1675 людей.
Про це під час брифінгу 7 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 11 жінок віком 26-63 роки, 11 чоловіків 30-64 років і двоє хлопчиків 12 і 13 років. До лікарень міста доправлено 8 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за останню добу 11 киян. Загалом від початку пандемії вірус здолали 110 жителів міста.
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«Урядового кур’єра»