Питання з фінансуванням підвищення зарплат лікарям за березень місяць вирішено. У цьому під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, все необхідне фінансування перераховано на місця. «Наразі сподіваємося, що органи місцевої влади й керівництво медзакладів не зволікатимуть, і 300% зарплати за березень медпрацівники, які працювали з COVID-19, отримають», – каже міністр.
Щодо виплати такої підвищеної зарплати у наступні місяці, то Максим Степанов зауважив, що починаючи з 1 квітня цей ресурс було передбачено змінами до Держбюджету–2020. А зважаючи, що Президент уже підписав відповідний Закон, де передбачено 15,8 мільярда гривень на підвищення зарплати всім медпрацівникам, які працювали з COVID-19, уряд на найближчому засіданні врегулює, в який саме спосіб нараховуватиметься така зарплата. І протягом кількох днів після цього всі кошти буде перераховано на місця, щоб не було жодних зволікань з виплатами зарплат таким медпрацівникам.
Також найближчим часом МОЗ отримає 71 тисячу костюмів біологічного захисту від інфекційних хвороб. Ці костюми одразу розподілять регіонами – у лікарні, які працюють з COVID-19, у екстрену швидку допомогу, у мобільні бригади, які виїжджають на виклики щодо COVID-19.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»