В Ужгороді парк сучасних автобусів великої місткості, закуплених близько пів року тому, поповнився новими «Електронами». Одразу сім таких машин курсуватимуть за новим маршрутом, який з’єднає найбільші мікрорайони міста. В одному з них такі важливі для містян об’єкти, як міські лікарні й поліклініка, пологовий будинок, навчально-житловий комплекс Ужгородського національного університету. На маршруті розташовані вокзали, кілька міських ринків. Інтервали невеликі, й триватиме рух допізна.
За словами директора комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» Віталія Готрице, нові «Електрони» випускають із 2019 року. В автобусах з’явилися зручності, збільшено кількість камер відеонагляду, зображення яких можна буде переглядати в режимі онлайн. Ціна автобусів чимала — кожен коштує 5 мільйонів 200 тисяч гривень.
Тестові рейси на новому маршруті доручено найдосвідченішим водіям. Для безпечного і комфортного перевезення пасажирів, стверджує міський голова Богдан Андріїв, Ужгороду слід закупити ще 40 автобусів підвищеної місткості.