Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді медикам у їхній виснажливій роботі в час епідемії взялися допомагати … власники пабу. Оскільки для відвідувачів заклад закритий, то готують обіди на винос і годують ними працівників Ужгородської станції швидкої медичної допомоги.
Працівники пабу «Чорне сонце» виходять на роботу, хоч і нема відвідувачів, а на дверях висить табличка з написом «Зачинено». У цей час їхня робота полягає в тому, щоб підготувати десятки одноразових харчових контейнерів із їжею. Пластикові ємності укомплектовані смачними стравами, які щоразу змінюються, а головне — є безоплатними для медиків.
— Вирішили допомогти тим, хто перший приходить на допомогу, хто ризикує своїм життям і здоров’ям, але цілодобово перебуває на варті здоров’я інших, — кажуть власники пабу.
Доставляють комплексні обіди безпосередньо до місця роботи медпрацівників. Цим, кажуть, трохи полегшують їхню роботу і заощаджують час, що важливий для протидії поширенню хвороби, яка нині загрожує кожному.
— Бережіть себе, тримаймось разом — і тоді все в нас буде добре!» — наголошують у закладі громадського харчування. Додають при цьому, що впроваджувати в життя їхню ініціативу допомагає Фонд розвитку молодіжних рухів «Вперед».