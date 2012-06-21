Після того як Державне підприємство обслуговування повітряного руху України отримало сертифікат відповідності нормам ЄС від Європейської агенції авіаційної безпеки EASA, з’явилися реальні обриси відновлення польотів з міжнародного аеропорту Ужгород. У цьому аеропорту днями працював літак-лабораторія ДП «Украерорух» для виконання серії тестових польотів.
«Літак-лабораторія випробовував працездатність маяка-дальноміра, який нещодавно змонтували й експлуатують у тестовому режимі на ужгородському летовищі, — повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. — У подальшому маяк буде введено в постійну експлуатацію, а підсумки експериментального польоту внесуть в Аеронавігаційний збірник України».
Літак облітав схеми заходів на посадку в ужгородський аеропорт і з території України, і з сусідніх країн Європейського Союзу. Ідеться про можливість приземлення літаків, які заходять з румунського та угорського напрямків, а також з Івано-Франківщини, Києва, Львова та інших українських міст. Дані, отримувані з маяка-орієнтира, потрібні для літаків, які курсують повітряним простором нашої країни. Радіус дії цього приладу становить близько 270 кілометрів.
Функціональна готовність маяка-дальноміра слугує одним з головних чинників, які забезпечать відновлення в найближчому майбутньому польотів з аеропорту Ужгород у статусі міжнародного.
Ужгородський маяк уже сертифіковано в Європі. Аналогічні прилади використовують в аеропортах України і за кордоном. Завдяки маяку літаки будують схеми заходів на посадку, польотів за маршрутами тощо.
«Уперше в історії міжнародного партнерства ЄС відкрив своє небо для країни — не члена Європейського Союзу в частині повітряного простору Словаччини, — додав Геннадій Москаль. — Можливості польотів над територією сусідньої країни, на яку потрапляють повітряні судна під час розвороту на Ужгород, теж вивчав літак-лабораторія Украероруху. Позитивний висновок цих досліджень сприятиме якнайскорішому відновленню повноцінної роботи найзахіднішого аеропорту України.