Харківська митниця з початку 2018 р перерахувала до Держбюджету 9 мільярдів гривень, що на 9,6 відсотка більше аналогічного періоду минулого року. Про це з посиланням на Головне управління Державної фіскальної служби в Харківській області повідомляє SQ.
З початку року через митний кордон Харківською митницею пропущено 26,6 мільйона тон вантажів, 1,6 мільйона транспортних засобів і 3,9 мільйона громадян. У вересні через митницю пройшло 3,2 мільйона тон вантажів, 195 тисяч транспортних засобів і 461 тисяч громадян.
Найбільше коштів – 1 мільярд гривень – митниця виручила за оформлення котлів, машин, обладнання та механічні пристрої.