Новий літак виконав рейс за маршрутом Дубай-Київ для авіакомпанії Flydubai.
– Літак тихий, надійний, безпечний з ефективними характеристиками використання палива. Новенький Boeing 737 MAX8 тепер на щоденних рейсах. Це перший МАХ у флоті Flydubai, –повідомили в столичному аеропорту.
ДОВІДКА «УК»
Авіалайнер Boeing 737 MAX8 – базова модель нового покоління середньомагістральних пасажирських літаків. Цей авіалайнер має розмірність популярного Боїнга 737-800, але з набагато кращими економічними характеристиками. Покращення досягнуті за рахунок установки нових двигунів, а також низки поліпшень в конструкції крила і фюзеляжу.