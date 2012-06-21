Багатьом містянам добре відоме прагнення вирватися бодай на кілька днів із галасливого мегаполіса, пожити у злагоді з природою, дихати свіжим повітрям, споживати свіжі натуральні продукти, зрештою самотужки приготувати непорівняний з магазинним сир, вид оївши справжню козу. Нашим людям до снаги піднести сільський зелений туризм на вищий рівень, якщо відчуватимуть ще й підтримку з боку держави. Мінагрополітики зацікавлене у диверсифікації економічної діяльності в сільській місцевості, одним із видів якої є сільський туризм. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань фермерства та розвитку сільських територій Віктор Шеремета під час робочої зустрічі з представниками громадської орг анізації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», повідомляє прес-служба міністерства.
«Світова практика свідчить, що для багатьох країн такий вид діяльності, як сільський туризм, не відокремлений від аграрного виробництва та є одним з механізмів сільського розвитку. Володіючи значним туристично-рекреаційним потенціалом, комплексом історико-культурних та архітектурних пам’яток та природно-кліматичними ресурсами, Україна має всі можливості стати одним з провідних європейських туристичних центрів», — зауважив посадовець.
Зазначається, що для розвитку сільських територій буде створено спільний майданчик генерування нових ідей, дискусій та обміну досвідом між міністерством, представниками громадськості та виробниками сільгосппродукції. Зокрема, під час подальших зустрічей будуть напрацьовуватися шляхи посилення мотивації сільських громад розбудовувати соціальну інфраструктуру, створювати нові робочі місця.
Як зауважили учасники зустрічі, один із шляхів досягнення цього — забезпечення сприятливих законодавчих умов для зростання кількості агроосель, які надають населенню послуги у сфері сільського зеленого туризму.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»