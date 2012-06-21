У графстві Оксфордшир на півдні Англії виявили руїни римської вілли. Будова стоїть осібно серед інших археологічних знахідок тієї епохи – її розміри перевищують Тадж-Махал і приблизно такі, як Букінгемський палац, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Фрагменти вілли знайшли на сільськогосподарському полі недалеко від замку Броутона (побудований у 1300 році). І самим замком, і прилеглими землями з 1451 року володіє сім'я Файнс. Далекими родичами господарів замку є відомі актори Рейф і Джон Файнс.
Розкопки зайняли близько чотирьох місяців. Розмір фундаменту склав 85х85 метрів (біля мавзолею Тадж-Махал - 75х75 м). Будівля, побудована приблизно в 99 році нашої ери, стала другою за величиною з виявлених у Великобританії.
Археологи вже давно цікавилися цією місцевістю. У 1963 році місцевий фермер, орючи поле, розкопав великий камінь. Усередині було щось на зразок проходу. Потрапивши всередину, хлібороб витягнув людську кістку. Згодом із землі витягнули саркофаг із скелетом високопоставленої дами, яка померла в другому або третьому столітті.
Але, як виявилося, це далеко не все, що ховала від людського ока земля. У 2016 році вчені вирішили продовжити вивчення і в якийсь момент відкрили частину гіпокауста – римської опалювальної системи, яку використовували 1800 років тому.
Після цього група дослідників прорила п'ять пробних траншей, щоб оцінити розміри будови. За допомогою магнітометра під землею виявили стіни, обриси кімнат, канави та іншу інфраструктуру.
На думку експертів, вілла мала житлові приміщення, кухню, велику їдальню і баню з купольном дахом.
Історики виявили 178 історичних артефактів, зокрема монети з міфічними близнюками Ромулом і Ремом. На відміну від багатьох інших випадків, на місці вілли немає ніяких більш свіжих будівель, що є великою удачею для археологів.
На думку фахівців, вілла була справжнім центром промисловості і сільського господарства. Вона належала дуже багатим людям, але там також проживали прислуга і раби. Так що список знахідок може ще суттєво поповнитися.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»