В Антарктиці встановлено новий температурний рекорд – тут вперше в історії зафіксували температуру повітря вище 20 градусів Цельсія. Аномально тепла погода, як повідомляє видання The Guardian, встановилася на острові Сеймур.
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Вчений Карлос Шефер, який вивчає кліматичні тенденції та вплив глобального потепління на вічну мерзлоту, заявив, що аномальне потепління спостерігається по всій земній кулі, проте температура в районі 20.75 градусів за Цельсієм, зафіксована на антарктичному острові Сеймур, стала несподіванкою навіть для фахівців. «Ми ніколи не бачили нічого подібного», – каже Шефер.
Минулого разу повітря в Антарктиці прогрівався до рекордних значень майже чотири десятки років тому – в 1982 році. Тоді на острові Тони (архіпелаг Південні Оркнейські острови) була зафіксована температура 19,8 ° C.
Інформацію про аномально високу температури повітря в Антарктиці повинні перевірити фахівці Всесвітньої метеорологічної організації. Якщо вони підтвердять рекорд, то побоювання вчених, спровоковані аномально швидким потеплінням в Антарктиці, посиляться. Шостого лютого в Антарктиці був зафіксований ще один температурний рекорд – на станції Есперанса, розташованої на Антарктичному півострові, потепліло до 18.3 ° C.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»