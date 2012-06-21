В Антарктиці дослідники виявили скам'янілість раніше невідомого виду, рептилії розміром з ігуану, яка була раннім родичем динозаврів, повідомляє «Бі-бі-сі».
Вчені назвали істоту Антарктанакс Шеклтона. Перша частина імені перекладається як «Антарктичний король», а друга – дана в честь дослідника Антарктики Ернеста Шеклтона.
«Ця невідома досі тварина була архозавром, раннім родичем крокодилів і динозаврів ... Вона виглядає як ящірка, але еволюційно це один із перших членів цієї великої групи. Тварина розповідає нам, як розвивалися динозаври і їх найближчі родичі», – сказав дослідник Брендон Пікук.
Скелет не повний, але у дослідників є досить решток, щоб зрозуміти, як істота виглядала і наскільки вона схожа на інших архозаврів. Дослідники вважають, що це була хижа рептилія, яка харчувалася амфібіями, комахами і ранніми родичами ссавців.
За словами вчених, це стало несподіваним відкриттям, яке змінило уявлення про те, яким було життя в цьому холодному регіоні мільйони років тому. В Антарктиці 250 мільйонів тому було багато родючих земель, лісів і річок. Кліматичні умови того періоду сприяли появі різноманітної флори і фауни, і її дика природа була унікальною.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»