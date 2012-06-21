Шотландські вчені виявили під льодом Антарктиди 91 раніше невідомих вулканів. Один із них перевершив за розмірами Єллоустонський супервулкан, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на The Geological Society.
За даними вчених, під 2-кілометровим шаром льоду знаходиться найбільший вулканічний регіон на Землі з найщільнішою концентрацією вулканів. Його знайшли за допомогою наземної техніки і авіарадаров.
Найбільший з кратерів перевершує за своїми розмірами американський Єлловстонський вулкан, який до цього часу вважали найнебезпечнішим на планеті.
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Тепер вчені хочуть з'ясувати, наскільки активні ці вулкани: чи виверження може сильно дестабілізувати крижані щити регіону, які вже постраждали від глобального потепління. Витік величезної кількості талих вод в Антарктику може викликати суттєве підвищення рівня моря.
Крім вулканів, вчені виявили під льодом кілька раніше невідомих озер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»