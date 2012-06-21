Температуру мінус 98 градусів за Цельсієм зафіксували вчені в східній частині Антарктиди. Це рекордний показник за всю історію досліджень.
Дані про температуру були отримані за допомогою супутника, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на ЗМІ. Міжнародна команда гляциологів, яка займається дослідженням природних льодів, зафіксувала температуру –98 градусів в декількох низинах до 3 метрів глибиною у східній частині антарктичного плато.
Безумовно, не всім людям доведеться коли-небудь випробувати на собі вплив таких низьких температур. Вчені заявляють, що на майже 100-градусному морозі дихати неймовірно боляче, висока ймовірність обмороження дихальних шляхів.
Попередні рекорди температурного мінімуму фіксувалися в липні 1983 року радянськими вченими зі станції «Восток», тоді стовпчик термометра опустився до -89,9 градусів Цельсія. Потім, в 2004 році, на японській станції «Купол Фудзі» було зафіксовано температуру -91,2 градуса Цельсія. У 2010 році в цьому ж районі температура впала до -93,2 градуса Цельсія. Останній мінімум в -97,6 градуса зафіксований в цій же місцевості.