Археологи з Абу-Дабі виявили руїни однієї з найдавніших на території сучасних Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) мечетей. Як передає телеканал Al Arabiya, цікава і важлива з точки зору історії розвитку ісламу знахідка була зроблена в районі міста Ель-Айн, розташованого в 150 км на схід від столиці країни.
Вік будови, від якого зберігся тільки фундамент налічує понад 1000 років. Саме цей період відзначений швидким поширенням тоді ще молодий релігії, що призвела до великих змін на всій нинішній території Аравійського півострова і встановила нову систему цінностей і переконань, які визначили майбутнє цього регіону на наступні століття.
Пам'ятник ісламської культури виявлений під час розкопок в центрі Ель-Айна, де поблизу будується мечеть шейха Халіфа бін Заїда Аль Нахайяна (араб.خليفة بن زايد آل نهيان), президента ОАЕ і еміра Абу-Дабі. Поруч знайдено руїни ще кількох будівель і іригаційні канали, які, як вважають вчені, відносяться до того ж періоду, що й головна культова споруда. Ці будівлі розташовувалися всередині, де стояла колись невелика фортеця і були збудовані в епоху так званого Золотого століття ісламу (з середини VIII по середину XIII ст.) в часи Аббасідского халіфату.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»