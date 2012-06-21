Палеонтологи з Аргентини виявили в Патагонії скелет величезного стародавнього мегараптора. Як повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на аргентинське агентство з популяризації науки при університеті міста Матанса CTyS-UNLaM, довжина стародавнього хижого динозавра становила десять метрів.
«Аргентинським вченим вдалося відкопати скелет величезного хижого ящура, який жив приблизно 70 мільйонів років тому в південно-східній частині Санта-Круса. Палеонтологи виявили хребці, фрагменти грудної клітки і плечового поясу, а також окремі ребра», — йдеться в офіційному повідомленні.
За словами вченого Мауро Арансьягі, який брав участь в експедиції, мова йде про дуже великий екземпляр нового для науки мегараптора. Ці динозаври були хижаками, добре підготовленими для полювання.
«На відміну від всім відомих тиранозаврів, мегараптори були спритнішими під час погоні за жертвою. Вони були більш стрункішими, але при цьому мали більш м'язисту статуру, а їх довгі хвости дозволяли краще зберігати баланс. У них також були довші задні кінцівки, завдяки яким вони розвивали вражаючу швидкість», — зазначив Арансьягі, додавши, що вченим ще тільки належить як слід вивчити скелет стародавнього динозавра, але вже і зараз ясно, що мова йде про м'ясоїдного ящура, який був дуже успішним хижаком під час полювання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»