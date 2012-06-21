Група палеонтологів під час проведення розкопок в аргентинській Патагонії виявила скам'янілі рештки гігантської доісторичної риби, вік якої становить близько 70 мільйонів років.
Дослідження було опубліковане в журналі Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, а коротко про неї розповідає Phys.org. Відкриття було зроблено при обстеженні древніх морських відкладень у формації Саламанка в провінції Чубут, недалеко від озера Колуей-Хуапіал, приблизно в 1400 кілометрах на південь від столиці Буенос-Айреса.
Видалений з осадового шару викопний матеріал складається з решток верхньої щелепи і хребців. Аналіз дозволив ідентифікувати древню істоту. З’ясувалося, що це гігантська риба роду Xiphactinus. Вона жила в «патагонських» морях приблизно 70 мільйонів років тому.
Це перша подібна знахідка, зроблена у південній частині Південної Америки. Раніше в південній півкулі рештки такої риби знаходили тільки у Венесуелі. У той же час в північній півкулі подібні скам'янілості – не рідкість. Наприклад, майже повний скелет такої риби був знайдений в американському штаті Канзас, в 2010 році його продали на аукціоні.
Таким чином, нове відкриття доводить, що ареал проживання цих істот був ширшим, ніж вважалося досі. Це був величезний морський хижак довжиною понад шість метрів. Вчені взагалі називають цю рибу однією з найбільших в історії.
Виглядала вона досить страхітливо. Ця істота мала досить струнке тіло довжиною до 6 метрів, яке закінчувалося величезною головою з великими щелепами і зубами, гострими, як голки. Довжина зубів становила кілька сантиметрів.
Представники роду Xiphactinus плавали в морях в кінці крейдяного періоду, коли температура морської води була набагато більш поміркованою, ніж зараз. Додамо, що Патагонія є одним з найбільших в світі «кладовищ» динозаврів та інших доісторичних видів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»