У Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) США повідомили про максимальну в історії температурі в Арктиці – 34,8 градуса тепла за Цельсієм.
За даними NOAA, температурний рекорд 26 липня був зафіксований шведської метеорологічною станцією Маркусвінс – вона знаходиться на південній околиці полярного кола.
Як відзначили в управлінні, температурний рекорд в липні також був встановлений на Алясці, що спричинило за собою лісові пожежі і масову загибель лосося. Крім того, через потепління лід в водах Аляски зник на 6-8 тижнів раніше звичайного терміну.
У лютому 2018 року кліматолог Зак Лабі (Zack Labe) з Каліфорнійського університету в Ірвайні розповів про аномальну відлиги в цьому морі, в результаті якої середня арктична температура в той час була вищою за норму на 20 градусів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»