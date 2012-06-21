Футуристичне командування армії США в п'ятницю офіційно було створено в місті Остін штату Техас. Мета заснування нового відомства – модернізувати рівень боєздатності сухопутних сил, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
До складу Футуристичного командування входять майже 500 чоловік, які будуть працювати в Техаському університеті в Остіні. Командувач футуристичним командуванням Джон Мюррей заявив, що збере таланти в галузі науки, техніки, досліджень, концептуалізації, випробувань, інжинірингу та закупівель, які повинні будуть гарантувати армії США статус найпотужніших сухопутних військ в світі.
Міністр армії США Марк Еспер назвав створення нового футуристичного командування найбільшою з 1973 року структурною реформою армії, заявивши, що вона надасть армії інноваційні методи в дослідженнях і розробках.
У жовтні 2017 армія США оголосила про готовність створення футуристичного командування. Щорічний бюджет для його функціонування складає 80-100 мільйонів доларів, командування контролюватиме майже 50 мільяпдів доларів на рік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»