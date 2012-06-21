Аномально тепла погода, яка встановилася у Херсонській області у перші дні лютого, сприяла цвітінню первоцвітів. Найвиразніше ця природна аномалія відчувається в біосферному заповіднику «Асканія-Нова». Його директор Віктор Гавриленко розповів, що у старій частині дендропарку на площі 29 гектарів уже цвітуть проліски, морозники і крокуси.
«Цвітуть не окремими квітками, а масово — тисячі рослин! На деревах співають синички, а в цілинному степу паруються жайворонки», — зазначив директор.
Цієї зими на Херсонщині спостерігають температурні рекорди. Наприклад, 4 лютого температура повітря в області сягала 13 градусів тепла, це максимум за останні 70 років. А 29 січня повітря прогрілося до +11,2°.