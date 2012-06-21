Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На трасі поблизу смт Криве Озеро відбулось зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка стояла з правого боку проїжджої частини. Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу. Всі постраждалі – громадяни республіки Білорусь.
На сьогодні дев’ятеро громадян, які постраждали у аварії, повернулися до Білорусі. Ще троє знаходяться на лікуванні у медичних закладах Миколаєва та смт Криве Озеро, двом з них миколаївські медики зробили операції, стан здоров’я прооперованих стабільно важкий.
Як повідомили в прокуратурі Миколаївської області, слідчі Кривоозерського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури оголосили про підозру у скоєнні злочину 42-річному водієві фури, за участі якої сталась автокатастрофа.
Чоловік підозрюється у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб».
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Також правоохоронці здійснили транспортні експертизи.