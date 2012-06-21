Скарбник уряду Австралії Скотт Моррісон призначений главою правлячої Ліберальної партії і прем'єр-міністром країни. Вибори відбулися в п'ятницю, 24 серпня.
На посаду глави австралійського уряду претендували колишній керівник МВС Пітер Даттон і міністр закордонних справ Джулі Бішоп. Моррісон здобув перемогу лише в другому турі, заручившись підтримкою 45 однопартійців проти 40 у Даттона, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на ABC.
Він прийде на зміну Малкольма Тернбулла, який очолював уряд Австралії з 15 вересня 2015 року. Моррісон займав у його уряді посаду скарбника.
ДОСЬЄ «УК»
Скотт Моррісон народився 13 травня 1968 року. Одружений на Дженні Уоррен, пара виховує двох доньок. Новий прем'єр-міністр Австралії є фанатом клубу «Кроналла-Сазерленд Шаркс», яка виступає в Національній регбійний лізі
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»