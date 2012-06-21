Вчені з Університету Нового Південного Уельсу Анна Гіллеспі, Майкл Арчер і Сюзанна Хенд в районі всесвітньої спадщини Ріверлі в Квінсленді виявили рештки сумчастого лева. Вид – Lekaneleo roskellyae – бродив древнім тропічним лісом у північно-західному нагір'я Квінсленда майже 23 мільйони років тому і є одним із найменших левів, які будь-коли були виявлені на Землі.

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Відзначається, що у Lekaneleo roskellaye були гострі як бритва зуби, фактично здатні прорізати кістки жертви. Від інших видів сумчастих левів він відрізняється своїми малими розмірами, адже був не більший за кішку.

Незважаючи на свої невеликі розміри, вчені стверджую, що Lekaneleo roskellaye боялися багато інших тварин у стародавньому тропічному лісі Австралії. Що ж стосується розуміння звичок тварини, то вченим складно їх визначити, оскільки подібних видів нині відомо дуже мало. До того ж древній ліс тих часів був набагато складнішим, ніж все, що можна зараз побачити навіть у тропіках.

Варто відзначити, що незважаючи на свою назву, сумчасті леви не так тісно, як здавалося б, були пов'язані з сучасними левами, які бродять саваннами Африки або перебувають під загрозою зникнення, як азіатський лев в Індії, оскільки вони розвивалися в ізоляції від решти світу.

«В Австралії сумчасті леви були надзвичайно спеціалізованими м'ясоїдними тваринами протягом принаймні останніх 30 мільйонів років історії Австралії», – підкреслили вчені.

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Зараз, за словами вчених, в Австралії вже ніде немає такого розмаїття, яке було б схоже на той рівень, що існував за часів Lekaneleo roskellaye. Згодом клімат змінився, тропічні ліси відступили до країв континенту, біологічне різноманіття Австралії неухильно скорочувалася. А в якийсь момент своєї історії в Ріверслі спостерігалося підвищення температури на два градуси, в результаті якого загинуло 50% тодішніх видів. Однак, після відновлення температури, ці цифри дещо відновилися.

Як відзначили вчені – кращий спосіб передбачити майбутнє – це подивитися в минуле. «Ми не обмежуємося лише припущенням про те, що може статися при підвищенні глобальної температури, у нас є фактичні докази скам'янілостей в Ріверслі, які говорять нам про те, що може статися, коли глобальне потепління вже було раніше», – відзначили фахівці.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені визначили вік грибів, їм 1 мільярд років.

Досі вважалося, що гриби виникли майже 400-450 мільйонів років тому – в усякому разі, саме таким часом визначалися викопні рештки з органічними залишками, які безсумнівно належали грибам. Однак дослідники з Льєжского університету та їхні колеги з Канади повідомили в Nature, що у сланцях канадської Арктики їм вдалося виявити залишки якоїсь мікроскопічної істоти, що жила близько 900-1000 мільйонів років тому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»