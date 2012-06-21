Величезну картоплину, схожу на ногу велетня, виявили у себе в городі фермери Марлі і Пауло Сікінель.
Незвичайний плід вагою 8 кг виріс в місті Мелейро в південному бразильському штаті Санта-Кантаріні.
Картоплина за формою нагадує гігантську стопу. У неї шість «пальців». Найбільший з них ще й покритий «волосками».
У городі у фермерів росте багато овочів. Але раніше вони ніколи не бачили нічого подібного.
«Я трохи злякалася, коли ми її викопали» ,– розповіла Марлі журналістам.
Пауло і Марлі – пенсіонери. Вони вирощують картоплю та інші овочі у себе в городі для себе і на продаж.
Господарі запевнили, що не будуть їсти «картопляну ногу», зате покажуть її всім бажаючим.