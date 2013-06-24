Мінфін випустив нові військові облігації UA4000235865 на суму у 3,4 млрд гривень. Ставка купону за цими облігаціями становить 16,35%, а погашення за ними відбудеться 16 вересня 2026 року. Такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку Дія під назвою «Алушта». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Запуск нових облігацій у застосунку Дія відбувається в рамках спільного проекту Мінфіну та Мінцифри, який було запущено у жовтні 2022 року.

У 2025 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 114 млрд гривень. Випуск державних облігацій є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету України. Станом на сьогодні громадяни України володіють ОВДП на суму понад 94 млрд гривень.

Кожна придбана військова облігація – це підтримка Збройних Cил України, забезпечення наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами. Адже всі власні надходження і запозичення Уряд України спрямовує на фінансування протистояння агресору.

Військові облігації– це ваш внесок у нашу перемогу над агресором, у відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора. Кожна гривня з придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками.