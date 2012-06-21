Інвестори з Сінгапуру та США побудують в Лиманському районі Одеської області два нових олійноекстракційних заводи, зерновий термінал і перевалочні потужності. Загальний обсяг інвестицій в проекти складе близько 300 мільйонів доларів, що забезпечить більш 500 нових робочих місць.
Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА.
Відповідний тристоронній меморандум підписали голова Одеської ОДА Максим Степанов, директор «Дельта Вільмар СНД» Андрій Романцов і директор «Грейн Агро Інвест» Сергій Тормосов.
Згідно з досягнутими домовленостями між ОДА і іноземними інвесторами, в 2017 році почнуться два інвестиційні проекти з $ 150 млн кожен.
Компанія «Дельта Вілмар СНД» розширить своє виробництво і побудує новий МЕЗ загальною потужністю переробки понад 600 тисяч тонн на рік, а також причал з перевалки олії і шроту пропускною спроможністю до трьох мільйонів тонн на рік.
За підсумками інвестпроекту в компанії буде створено близько 200 нових робочих місць і близько 500 мільйонів гривень надходжень до бюджету щорічно.
Компанія з американськими інвестиціями «Грейн Арго Інвест» побудує комплекс зі зберігання та перевалки зерна, а також МЕЗ. Пропускна здатність нового причалу складе до 3 млн тонн на рік. Інвестпроект створить близько 300 нових робочих місць.