В естонському військовому містечку Тапа побудували найбільший за останні 10 років оборонний комплекс в країні для розміщення батальйонної групи НАТО. Про це повідомляє газета Postimees.ee.
У понеділок, 30 жовтня, комплекс урочисто відкрив міністр оборони Юрі Луйк з представником Сил оборони Естонії і представниками союзників.
Повідомляється, що площа бази становить 38 тисяч квадратних метрів. У неї входять 20 будівель і споруд, включаючи три казарми, їдальню, навчальні приміщення та допоміжні будівлі. Вартість робіт оцінюється в 43 мільйони євро.
Також сказано, що на базі в Тапа базуються військовослужбовці Першої піхотної бригади Сил оборони Естонії і бойова батальонная група НАТО у складі 1200 осіб, до складу якої входять солдати і офіцери з Великобританії та Франції.