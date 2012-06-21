Вчені заявили про те, що в останках, вік яких оцінюється в 530 мільйонів років, було знайдене око, яке може виявитися найдавнішим з виявлених нині, повідомляє Phys.org.
Зкам’яніла знахідка – це аналог очей, які зустрічаються у більшості сучасних комах. Дослідники встановили, що орган є примітивною версію фасеточного ока, що складається з пучків світлочутливих клітин — омматидиїв. Однак за 500 мільйонів років ці структури мало змінилися.
Як підкреслюють дослідники, скам'янілість, знайдена в Естонії, була частково розмита, що дало їм змогу вивчити її структуру. Всередині ока знаходилося близько 100 омматидиїв. При цьому були відсутні зовнішні лінзи (кришталики), характерні для сучасних комах. Тварина погано бачила, але могла розгледіти хижаків і перешкоду на своєму шляху.