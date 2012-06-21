У минулому році на придбання медичного обладнання й техніки для Генічеського центру первинної медико-санітарної допомоги виділено один мільйон 300 тисяч гривень. Таке рішення ухвалила Херсонська обласна рада згідно пропозицій Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. Обладнання вже доставлене до Генічеського ЦПМСД та після монтажу запрацює для пацієнтів лікарні. Серед закупленого – система ультразвуку, гематологічний аналізатор, електрокардіографи, реабілітаційні столи. За результатами тендерних процедур та допорогових закупівель, згідно з укладеними договорами, загальна вартість обладнання та техніки становить 1293,9 тисячі гривень. За словами головного лікаря Генічеського центру первинної медико-санітарної допомоги Леоніда Торубара, така допомога вкрай важлива для місцевих жителів: «Район багатонаціональний і кримські татари складають велику частину населення. Ми маємо у повній мірі обслуговувати всіх мешканців Генічеського району і отримане обладнання стане для цього у пригоді. Люди звертаються до лікарні з різними проблемами здоров’я й отримана апаратура тільки допоможе прискорити їх вирішення».
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