Південнокорейські археологи під час проведення розкопок у похоронному комплексі Хван-Тон біля міста Кенджу виявили пару позолочених бронзових туфель, імовірно, що вони відносяться до періоду існування могутнього царства Сілла.
Про відкриття розповіло видання The Korea Herald. Його зробили фахівці Науково-дослідного інституту культурної спадщини царства Сілла. Це могутня держава існувала в період від 57 року до нашої ери до 935 року нашої ери.
Розкопки проводилися в провінції Північний Кенсан. Тут розташований великий похоронний комплекс. Сотні гробниць були виявлені і пронумеровані ще на початку минулого століття. Досі археологи знаходять тут цінні реліквії і об'єкти.
Ось і позолочені туфлі були виявлені в одній із двох нещодавно відкритих гробниць. Ці об'єкти отримали позначення №№ 120-1 і 120-2, так як примикають до гробниці №120, знайденої ще в минулому столітті в період японського правління.
Вік незвичайного взуття археологи датували за віком гробниці №120-2, у якій їх знайшли. Попередній аналіз показав, що золоте взуття створили в кінці V — початку VI століття нашої ери.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»