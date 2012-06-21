Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Приблизно 190 посад зникнуть з штатного розпису Харківської облдержадміністрації, та ще шість юридичних осіб припинять свою роботу вже найближчим часом. Належні розпорядження щодо структурної реорганізації вже підписав очільник ХОДА Олексій Кучер.
Крім скорочення штатного розпису, планується також реорганізація та оптимізація усіх робочих процесів і усунення дублювальних функцій у всіх без винятку підрозділах. Зазнає значних змін і регламент ХОДА. Зокрема, буде введено повноцінний та конкретний документообіг, який здійснюватиметься в електронному режимі, що, безперечно, допоможе звести до мінімуму казенні бюрократичні механізми.
Однак, як поінформували в облдержадміністрації, в її структурі відбудуться не лише скорочення. Там утворять новий підрозділ, який буде незалежним і займатиметься розподілом коштів для підрозділів як облдержадміністрації, так і райдержадміністрацій. Це допоможе уникнути дисбалансу у зарплатах працівників, яка сьогодні суттєво різниться. Наприклад, одні отримують майже 20 тисяч гривень, а інші — не більше семи.
Також у межах реорганізації структурних підрозділів облдержадміністрації, сформують ще два нових підрозділи — департамент цифрової трансформації регіону і управління внутрішнього аудиту та правової перевірки.
Останнім часом у Харківській облдержадміністрації було звільнено близько 15 держслужбовців-високопосадовців. Наразі їх місця займають нові керівники.