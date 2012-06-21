Рослинний вірус віком близько 1000 років знайшли в рослинних рештках, розкопаних на стоянці індіанців пуебло на південно-заході США. Ця стоянка зі збереженими кукурудзяними качанами, зернами і лушпинням відома з 70-х років минулого століття.
Дослідники з Університету штату Пенсільванія пишуть в Journal of Virology, що вірус, чий геном зберігся в кукурудзі індіанців, раніше відомий не був, проте він схожий на віруси з групи Chrysoviridae, які можуть переходити з покоління рослин в разом з насінням. Втім, від сучасних родичів він відрізняється тільки трьома відсотками генома. Це найстаріший екземпляр вірусу на Землі, він побив попередній рекорд, що належить 750-річному вірусу знайденого в ячмені на території Північної Африки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»