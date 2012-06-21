В індійському штаті Одіші (Орісса) чоловік прийшов до тями під час власного похорону.
Зниклого 55-річного скотаря, який пішов пасти кіз і не повернувся, знайшли на одному з пасовищ. Він лежав на землі і не подавав ознак життя. Родичі вирішили, що він помер, і організували похорон.
Коли тіло опускали в могилу, «небіжчик» повернув голову. Несподіване воскресіння викликало паніку у присутніх. Скотаря негайно доставили в лікарню. Медики вважають, що він втратив свідомість через сильну спеку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»