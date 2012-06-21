Як розповіли поліцейські, на допиті злочинці зізналися, що оселилися в п'ятизірковому готелі в Мумбаї відразу після пограбування. Протягом тижня вони замовляли їжу в номер, щоб їсти з ланч-боксу з діамантами з допомогою золотої ложки, запиваючи їжу напоями із золотої чашки. 23-річний та 24-річний злочинці виросли в бідних районах і хотіли відчути інше життя.
Спочатку офіцери поліції не мали змоги ідентифікувати злодіїв, тому що вони відключили усі 32 камери відеоспостереження в резиденції Алі Хана.
За їх інформацією, грабіжників було двоє. Вони пробралися в будівлю рано вранці через вентиляцію. Скляні дверцята ящика, в якому зберігалися коштовності, обережно зняли, попередньо відкрутивши болти. Поліція переконана, що крадіжку скоїли не сторонні люди - злочинці добре знали планування музею і точне місце, де зберігалися коштовності.
Згодом поліція виявила, що одна камера біля палацу зафіксувала двох чоловіків на мотоциклі. Правоохоронці розповіли, що через кілька днів вони знайшли мотоцикл, і це допомогло їм ідентифікувати злочинців.
Золотий ланч-бокс інкрустований діамантами і рубінами, золота чашка з блюдцем і чайна ложечка оцінюються у 7 мільйонів фунтів стерлінгів.
Злодії кілька разів намагалися зв'язатися з ювелірами, проте не змогли ні з ким домовитися. Вони також хотіли збути награбоване своїм друзям, проте і тут не впоралися. 10 вересня, коли у них закінчилися гроші, злочинці повернулися в Хайдарабад, де їх заарештували.
Золотий посуд приведуть до ладу і повернуть у музей, який відкрився для публіки в 2000 році. Тут раніше знаходилася резиденція Алі Хана.
В колекції музею дорогі речі, подаровані Осману Алі Хану в 1937 році. Більша частина експонатів – це подарунки, які він отримав упродовж свого життя.
Хан правив найбільшим князівським-державою Індії. Він помер у 1967 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»