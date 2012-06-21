Двоє ювелірів з Індії побили світовий рекорд за кількістю діамантів в одній обручці.
Як повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннесса, два індійські ювеліри Вишал Агарвал (Vishal Agarwal) і Кхушбу Агарвал (Khushbu Agarwal) з міста Сурат, штат Гуджарат, Індія, виготовили обручку з 6 690 діамантами. Діаманти були інкрустовані в структуру з рожевого золота, що нагадує квітку лотоса з 48 пелюстками.
Відзначається, що обручка важча за м’ячик для гольфу і важить 58 грамів. Ювелірний виріб, на розробку дизайну і виготовлення якого пішло шість місяців, оцінили в 4 116 787 доларів. Як повідомляється, Вишал відповідав за дизайн обручки, а Кхушбу, що володіє компанією Hanumant Diamonds, проспонсорував проект і забезпечив для нього необхідні ресурси.
Минулий рекорд належав індійської компанії Savio Jewellery, яка виготовила обручку з 3 827 діамантами, воно важило 50,42 грама.