25 людей загинуло внаслідок зсувів грунту у різних районах штату Керала на південному заході Індії. 16 загиблих в окрузі Ідуккі, ще шість – у Малаппураме, двоє – у Кожикоде і один – у Ваянад.
Зсуви трапилися через надзвичайно рясні дощі, які розпочалися тут у середу і тривають досі, зазначив представник міністерства охорони здоров'я. У зв'язку з погіршенням погодних умов аеропорт міста Кочин з другої половини четверга припинив приймати літаки, перенаправляючи їх в інші повітряні гавані країни. Синоптики прогнозують, що у найближчі дні ситуація не покращиться, і влада побоюється нових жертв.
Адміністрація штату скасувала заняття у всіх районах, де зафіксували зсуви. Головний міністр штату Керала Пінарайі Віджаян також повідомив, що запропонував федеральній владі направити армійські підрозділи для допомоги в евакуації мирних жителів і ліквідації наслідків стихійного лиха.