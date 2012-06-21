Вперше в Індії палеонтологи знайшли майже повний скам'янілий скелет іхтіозавра – морської рептилії юрського періоду.
Вік знахідки становить приблизно 152 мільйони років, повідомляє BBC.
Скам'янілість виявили у штаті Гуджарат, всередині порід мезозойської ери, яка тривала від 252 до 66 мільйонів років тому. Професор Гунтупаллі Прасад, який очолював дослідження, сказав, що зразок завдовжки у
«Це чудове відкриття не лише тому, що воно є першою знахідкою юрського періоду іхтіозавра з Індії. Воно також проливає світло на еволюцію і різноманітність іхтіозаврів в Індо-Мадагаскарському регіоні і біологічний зв'язок Індії з іншими континентами в юрському періоді», – сказав Гунтупаллі Прасад.
Відзначається, що багато скам'янілостей іхтіозаврів раніше було виявлено в Північній Америці і Європі, а в Південній півкулі їх знаходили тільки в Південній Америці та Австралії.