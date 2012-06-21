Урочистості з нагоди закінчення будівництва статуї Валлабхаі Пателя висотою 182 метри відбудуться через два місяці.
Неподалік індійського Ахмедабада завершується будівництво найвищої статуї світу. Скульптура на честь державного діяча середини 20 століття буде вдвічі вищий за статую Свободи.
Поки найвищою статуєю світу є Будда Весняного храму в Китаї – її висота становить 128 метрів.
ДОВІДКА «УК»
Валлабхаі Патель був активним борцем за незалежність Індії, працював віце-прем'єром до своєї смерті в 1950 році, є одним з авторів Конституції країни і вважається ідеологом політичного устрою сучасної Індії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»