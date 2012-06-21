Археологи з різних країн світу вивчили численні зразки давнього наскального живопису, виявленого на території Індії. Йдеться, як пише видання Antiquity, про наскельні малюнки, які були знайдені в штаті Мадхья-Прадеш, в районі витоку річки Бетва. Вік ранніх знахідок — понад 30 тисяч років.
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Перші наскальні малюнки в районі витоку Бетви знайшли ще в середині сімдесятих років минулого століття. Вік знахідок сильно різниться — деякі з малюнків були зроблені всього п'ятсот років тому, а деякі збереглися з більш ніж давніх часів. «Малюнки дуже різні — вони виконані в різній техніці, на них зображено різні сюжети. Це неймовірно, але в одному місці є малюнки, яким 500 і 30 тисяч років», — розповідають вчені.
На одному з малюнків зображено людину з ножем, яка сидить навприсядки над тушею вбитого оленя. З туші оленя стирчить стрілі, звір став здобиччю мисливця, який збирається обробити тушу. Вчені відзначають, що тварина намальовано з дивовижною натуралістичністю, яку можна порівняти з документальною. «Контури оленя намальовані червоною фарбою, за допомогою якої древній художник дуже точно зобразив і внутрішні органи звіра. Точність малюнка дозволяє легко встановити видову приналежність тварини — це болотний олень Barasingha», — додають археологи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»