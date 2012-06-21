Індійські археологи під час розкопок у фортеці Асургар в районі Калаханді виявили руїни древніх будівель і безліч артефактів, зокрема прикраси з дорогоцінними каменями.
Команда археологів під керівництвом Дібішада Гарнаяка розкопала безліч предметів, що відносяться до Кушанская періоду. Артефакти були знайдені при дослідженні фортеці Асургар.
Їх вік оцінюється приблизно в 2300 років. Зокрема, виявлено велику кількість срібних монет, перстні і сережки, буси і браслети з сердоліку, яшми, берилу, граната, агата і коралів. Знахідки вказують на те, що асургарці активно торгували з мореплавцями.
Також було знайдено невелике колесо і наконечник стріли. Асургар був чотиристінним фортом, захищеним ровом з північної, східної і південної сторін, а з західної – річкою Сандул. Ворота, кожні з яких охороняло божеств, виходили на всі чотири сторони світу.
Круглі структури всередині фортеці були зведені з клиноподібних цеглин і теракотових плиток. Ймовірно, жителі Асургара використовували і кам'яний щебінь.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»