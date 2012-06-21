Гепарда, найшвидшу в світі наземну тварину, чиї дикі предки вимерли десятиліття тому, можуть повернути для адаптації в Індію.
Верховний суд Індії, 29 січня, дозволив імпорт зникаючих видів тварин з Африки, зокрема гепардів, щоб перевірити їх здатність адаптуватися до умов життя в країні. Колишній міністр охорони навколишнього середовища Джейір Равіс заявив, що гепардів завезуть в Індію з Намібії.
На початку 20-го століття в Африці, на Близькому Сході і в Індії було майже 100 000 гепардів. Нині цих унікальних диких тварин у світі всього 7100, майже всі вони живуть в Африці, а в Ірані їх чисельність становить всього 50 особин.
Гепард – єдиний великий ссавець, який вимер в Індії з тих пір, як країна стала незалежною. Міністерство навколишнього середовища країни вже звернулося за дозволом на повторне заселення, але в 2013 році Верховний суд виніс негативне рішення, заявивши, що жодні наукові дослідження не рекомендували повторне заселення в Індії гепардів.
Хоча гепард здатний розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину, він вважається найслабшим з великих кішок і потребує великих територій, на яких має бути мало сильніших за нього хижаків (левів, пантер), щоб забезпечити себе і потомство достатньою кількістю їжі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»