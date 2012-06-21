Під час церемонії, присвяченій Дню незалежності Індії, британська поліція передала представникам країни статую Будди XII століття, яку викрали 57 років тому.
Бронзову статую зі срібною інкрустацією викрали з археологічного музею Наланди на сході Індії в 1961 році. Тоді ж було викрадено ще 13 статуй, про долю яких невідомо досі.
Представники Асоціації розслідувань злочинів проти мистецтва помітили статую на одному з європейських аукціонів та повідомили про це в поліцію. Вважається, що за кілька років статую перепродували кілька разів. Дізнавшись, що артефакт був вкрадений, організатори аукціону і нинішній власник погодилися повернути об'єкт культурної спадщини на батьківщину. За словами представників поліції, це справжній приклад співпраці між правоохоронними органами, торговцями і вченими.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»