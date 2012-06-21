Індонезійскі археологи виявили в центральній частині острова Ява скам'янілі кісткові рештки найдавнішого Homo erectus (Людини прямоходячої), її вік перевищує всі попередні знахідки. Про це повідомила газета The Jakarta Post.
Знахідка стала доказом присутності людини 1,8 млн років тому на території сучасної Індонезії. Раніше всі знайдені в Індонезії рештки мали вік не більше 1,5 млн років.
Досі знахідки такого віку зустрічалися тільки в Африці, а також в континентальних країнах Європи, зокрема на Кавказі та Азії. Як біологічний вид Homo erectus сформувався приблизно 2 млн років тому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»