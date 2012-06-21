Жителька провінції Тренггалек, Східна Ява, випадково виявила кілька древніх незвичайних залишків руїн і глиняні вироби, які виявилися історичною спадщиною китайської династії Мінь.
«Ми все ще чекаємо на прискіпливіший огляд місцевості археологами з метою визначення найбільш точного часу знайдених артефактів, але вже можна безпомилково стверджувати про спробу Китаю колонізувати Індонезію», – заявив глава Агентства з туризму та культури Джо Іріанто. Він сказав, що глиняний посуд – це миска, маленькі банки для пиття, купу (коробочка з таблетками), монети та різні побутові речі.
Артефакти знайшла селянка Сукарно, коли обробляла ґрунт на своєму полі для виробництва цегли. Потім Сукарно принесла деякі знайдені артефакти додому, і новина про знахідку в кінці кінців дійшла до агентства. Попередні оцінки дозволяють говорити про те, що знайдені предмети були привезені китайськими колоністами приблизно на початку XV століття, що збігається з часом правління династії Мінь в Китаї (приблизно 1368 - 1644 р.р.) і індонезійським королем Маджапахіта, який здобув славу дипломата і намагався налагодити дружбу з китайською імперією.
Але на цьому цікавинки не закінчуються. Археологи вважають, що самі руїни, де було знайдено китайські артефакти, старші за них на кілька століть. У надії розкрити нові історичні подробиці колонізації Індонезії, археологи чекають на дозвіл щодо розкопок всієї ділянки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»