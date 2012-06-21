Британські археологи знайшли стародавні зразки наскального живопису, що збереглися в одній із печер на індонезійському острові Тимор. Малюнкам, які вивчили співробітники Саутгемптонського університету, близько 65 тисяч років.
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Якщо порівнювати знайдені в Індонезії печерні малюнки з кращими зразками давнього наскального живопису з Європи, то індонезійська знахідка виглядає досить блідо – мова йде про скромні малюнки, які не вражають уяву навіть при всьому бажанні. Але це, тим не менш, найважливіші для вивчення історії культури артефакти, які були створені приблизно шістдесят п'ять тисяч років тому.
«Якщо наші припущення вірні, то малюнки створювалися мореплавцями, які подорожували між островами Індонезії. Малюнки, які представляють собою сліди червоного пігменту і відбитки рук, були знайдені на стінах печери Лена Хара, що в східній частині острова Тимор. Давній живопис зберігся досить погано – його практично не видно, якщо не придивитися пильно», – розповідають британські вчені, які обстежили знахідку.
Як зазначив керівник дослідницької групи Крістофер Стендіш, авторами малюнків були мореплавці, які дісталися з Азії на території, що утворилися після розпаду суперконтиненту Сахул. Йдеться про території, які відомі сьогодні як Австралія, Нова Гвінея і Тасманія. «На Тиморі вже знаходили наскальні малюнки, але набагато молодші – їм було всього 11 тисяч років», – додав Стендіш.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»